Fajar/Fikri Tersingkir di 32 Besar French Open 2026, Kondisi Fisik Jadi Sorotan

jpnn.com - Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus angkat koper lebih cepat pada babak 32 besar French Open 2026.

Berlaga di Arena Grand Paris, Selasa (20/10), Fajar/Fikri kalah dari pasangan Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, melalui dua gim langsung dengan skor 24-26, 13-21.

Peraih medali perunggu Asian Games 2026 itu mengakui lawan tampil apik, terutama dalam bertahan.

Di sisi lain, tekanan yang dilancarkan Fajar/Fikri belum cukup efektif untuk menembus pertahanan pasangan Taiwan tersebut.

“Lawan bermain sangat baik, beberapa kali juga defense mereka luar biasa. Kami merasa tekanan kami tidak ada power-nya,” ujar Fajar.

“Kami punya kesempatan ambil gim pertama, tetapi lepas. Di gim kedua mereka lebih safe, lebih menekan juga. Beberapa kali kami menyerang tidak tembus,” timpal Fikri.

Fajar/Fikri juga mengakui fokus dan kondisi fisik mereka belum berada pada level maksimal. Keduanya diketahui baru menyelesaikan pertandingan di Denmark Open 2026 pekan lalu.

“Secara fokus dan kondisi memang sudah tidak 100 persen, tetapi itu bukan alasan karena yang lain juga merasakan, terlebih ada yang tiga sampai empat turnamen berturut-turut,” ujar Fajar.