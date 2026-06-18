Fakta Baru Kasus Mahasiswa Unnes Melecehkan Perempuan Driver Jastip, Ada Korban Lain

jpnn.com - Kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang menyeret Muhammad Fito Alinsky, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhadap perempuan driver jasa titip (jastip) memasuki babak baru.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Unnes Surahmat mengatakan telah menerima laporan kasus tersebut pada Rabu (17/6) sekitar pukul 14.30 WIB. Laporan itu diterima oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Unnes.

"Satgas PPK Unnes menangani SOP dan peraturan yang ada. Tahap awal dalam merespons laporan adalah menggali informasi dari pelapor," kata Surahmat kepada JPNN.com, Kamis (18/6).

Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, Satgas PPK Unnes telah memanggil pelapor untuk mengumpulkan keterangan dan bukti pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 16:30 WIB. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Satgas mengidentifikasi adanya tiga korban kekerasan seksual.

Ketika proses pendalaman berlangsung, berkembang di media sosial X inisiasi dari kelompok anonim yang menghendaki permintaan maaf secara terbuka dari pelaku kepada korban.

Saat proses permintaan maaf, terjadi eskalasi yang menyebabkan keriuhan pada Rabu malam dan Kamis (18/6) dini hari. Setelah eskalasi tersebut, terduga pelaku diamankan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Kota Semarang.

"Hingga saat ini, terduga pelaku masih diperiksa oleh Polrestabes Semarang," kata Surahmat.

Pihaknya memahami bahwa ada eskalasi keresahan di antara mahasiswa. Kapasitas Satgas PPK dalam menangani kekerasan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Rektor Nomor 115 Tahun 2024.