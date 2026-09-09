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Fakta Baru Kasus Mayat Wanita Terbungkus Kardus di Bandung, Korban Tewas Sudah 2 Hari

Fakta Baru Kasus Mayat Wanita Terbungkus Kardus di Bandung, Korban Tewas Sudah 2 Hari
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Polisi mengevakuasi jasad yang dibungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menyampaikan perkembangan kasus mayat terbungkus kardus yang ditemukan di Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026).

Korban bernama Siti Maemunah (41 tahun) diketahui telah meninggal dunia dua hari sebelum jasadnya ditemukan di sisi Jalan Terusan Suryani.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan temuan ini berasal dari hasil keterangan SDS (31), yang diduga membungkus jenazah korban dengan kardus.

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Dia menyebut, korban meninggal pada Minggu (30/8).

"Jadi meninggalnya itu hari Minggu menurut keterangan dia," kata Anton saat ditemui di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (9/9).

Menurut Anton, dugaan sementara SDS kemudian berencana membuang jenazah korban.

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Agar aksinya tidak diketahui, tersangka membungkus mayat korban menggunakan kardus.

Mayat tersebut kemudian dibawa dengan mobil pikap yang dipesan melalui aplikasi jasa pengiriman barang instan. Namun dalam perjalanannya, sopir pikap mencurigai isi kardus tersebut dan meminta SDS keluar dari mobil beserta paketnya.

Polisi menyampaikan perkembangan kasus mayat wanita terbungkus kardus yang ditemukan di Babakan Ciparay, Kota Bandung.

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