Fakta Baru Kasus Timothy Ronald: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana, Penyelidikan Dihentikan
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama influencer sekaligus pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, karena tidak ditemukannya peristiwa pidana.
Keputusan penghentian penyelidikan ini menjadi perkembangan penting bagi Timothy Ronald dan rekannya, Kalimasada, yang selama berbulan-bulan menjadi sorotan publik akibat kasus ini. Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi menegaskan isu yang beredar di media sosial tidak terbukti secara hukum.
“Terhadap laporan yang ditangani Subdit I, penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (26/10).
Laporan dengan nomor LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA itu sebelumnya diajukan pada 9 Januari 2026 oleh pelapor berinisial Y. Dalam laporannya, Y mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar setelah berinvestasi dalam aset kripto melalui ekosistem yang dikaitkan dengan terlapor.
Setelah melalui proses penyelidikan, kepolisian menyatakan bahwa laporan tersebut tidak menunjukkan adanya peristiwa pidana. Dengan demikian, dugaan penipuan yang sebelumnya ramai dikaitkan dengan keduanya tidak terbukti dalam penyelidikan atas laporan Y.
Polisi Tegaskan Tidak Ditemukan Peristiwa Pidana
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah dihentikan sejak 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya.
“Terhadap laporan yang ditangani Subdit I, penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama influencer Timothy Ronald.
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