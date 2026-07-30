Fakta Baru Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur, Korban Meninggal Sebelum Dibuang ke Dalam Air

jpnn.com, PURWAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar ikut serta dalam penyelidikan kasus penemuan mayat pria yang ditemukan mengambang dengan kondisi tangan terborgol di Perairan Waduk Jatiluhur.

Korban yang merupakan seorang satpam atas nama Sumarna (40 tahun) itu tewas di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kabupaten Purwakarta pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Dalam penyelidikan sementara ditemukan bekas luka pukulan yang diduga dilakukan tersangka kepada korban sebelum menghabisi nyawanya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan dugaan sementara korban sudah meninggal dunia sebelum dibuang ke air.

Di beberapa bagian tubuh korban pun ditemukan adanya bekas luka akibat pukulan atau benda keras.

"Diduga ada luka karena benturan, masih benda keras atau meninggal sebelum dibuang ke dalam air," kata Pipit di Bandung, Kamis (30/7/2026).

Pipit mengungkapkan tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta bersama Ditreskrimum Polda Jabar saat ini masih bekerja melakukan penyelidikan.

Proses investigasi, mulai dari pemeriksaan saksi hingga olah TKP dilakukan anggotanya, untuk membuat kasus ini segera terungkap.