menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Fakta Baru Sidang Sengketa Tambang Nikel, Ahli BRIN: Jalan di Hutan Haltim Bukan Buat Kayu

Fakta Baru Sidang Sengketa Tambang Nikel, Ahli BRIN: Jalan di Hutan Haltim Bukan Buat Kayu

Fakta Baru Sidang Sengketa Tambang Nikel, Ahli BRIN: Jalan di Hutan Haltim Bukan Buat Kayu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sidang lanjutan sengketa tambang nikel antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position di Halmahera Timur yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (12/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Sidang lanjutan sengketa tambang nikel antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position di Halmahera Timur (Haltim) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (12/11).

Persidangan kali ini dengan agenda keterangan ahli perencanaan hutan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Lutfy Abdullah.

Di hadapan majelis hakim, Lutfy menegaskan pembuatan jalan yang dilakukan PT Position bukanlah upgrading jalan, melainkan pembukaan jalan baru.

Baca Juga:

Hal itu dikatakannya berdasarkan foto citra satelit yang ditunjukkan di persidangan.

“Kalau dari citra satelit saya lihat itu bukan upgrading jalan, melainkan membuka jalan baru,” ungkap Lutfy, dikutip Kamis (13/11).

Dalam kesaksiannya, ahli menyoroti temuan penting terkait desain jalan di kawasan hutan yang menjadi objek perkara.

Baca Juga:

Menurut Lutfy, jalan tersebut diduga tidak dibangun untuk keperluan kehutanan, melainkan untuk aktivitas pertambangan.

“Berdasarkan gambar dan analisis morfologi jalan, kemiringannya sangat curam dan ekstrem. Itu bukan desain jalan untuk mengeluarkan kayu, tetapi untuk mengeluarkan material dari dalam tanah,” ujar Lutfy.

Ahli BRIN Lutfy Abdullah mengungkap fakta baru terkait pembuatan jalan di hutan Haltim di sidang lanjutan sengketa tambang nikel antara PT WKM dan PT Position

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI