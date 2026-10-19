Fakta Baru soal Blackout Batam, Posisi CCTV Berubah

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan penyelidikan untuk mengungkap pemadaman total (blackout) di Batam dan Bintan pada Senin (12/10) masih berlangsung bersama pihak kepolisian.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan telah berkoordinasi bersama Bareskrim Polri dan Polda Kepri untuk mendalami sejumlah temuan di lokasi gangguan.

“Kami juga sudah membuka rekaman CCTV Gardu Induk Sei Harapan sejak Sabtu (17/10) dan kami juga berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan Polda Kepri agar dapat melakukan penyelidikan,” kata Kwin Fo di Batam, Minggu (18/10).

Kwin Fo menjelaskan PLN Batam sebelumnya menyampaikan dugaan adanya hewan liar yang masuk ke area peralatan gardu induk.

Dugaan tersebut tercantum dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa (13/10). Namun, Kwin menegaskan keberadaan hewan liar belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan.

Menurut Kwin tidak ditemukan hewan liar di lokasi saat petugas PLN Batam tiba pada pukul 7.00 WIB.

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Kata dia, saat petugas PLN Batam tiba di lokasi pukul 07.00 WIB atau setelah kejadian percikan api di Gardu Induk Sei Harapan, tidak ditemukan hewan liar. Tetapi, hewan liar baru terlihat sekitar pukul 10.30 WIB.

"Tim PLN melihat seekor hewan liar di bawah trafo dalam kondisi terduduk, mengalami luka bakar, dan terlihat lemah,” katanya.