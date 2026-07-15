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Fakta Baru soal Pelaku Teror Bom SD di Jaksel, Ternyata

Fakta Baru soal Pelaku Teror Bom SD di Jaksel, Ternyata
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Personel kepolisian berjaga di lokasi terkait dugaan teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan yakni MY (34) ternyata terlilit berbagai utang. 

Ketua RT 03/RW 04 Gang Kidan, Srengseng Sawah, Anton Sianipar mengatakan MY selama ini kerap didatangi para penagih utang, mulai dari pinjol, bank keliling, hingga koperasi.

Awalnya Anton menceritakan karena banyaknya laporan dari Aplikasi JAKI terkait maraknya pinjol di wilayahnya, sehingga mendapat teguran dari lurah.

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Setelah ditelusuri, laporan tersebut dilakukan oleh MY sendiri, karena dia bingung selalu didatangi para penagih utang.

"Karena dia (MY) banyak terjerat pinjol, gitu," kata Anton di Srengseng Sawah, Rabu (15/7).

Kendati demikian, Anton mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa total jeratan pinjol yang harus dibayar MY. 

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Tetapi, warga merasa resah lantaran banyaknya penagih utang yang mendatangi lingkungan sekitar rumah.

"Saya sebagai RT kan mengawasi setiap keseharian warga saya, gitu. Yang saya tahu sih ya dia ada masalah dari sisi keuangan, gitu," katanya.

Tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan yakni MY (34) ternyata terlilit berbagai utang.

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