Fakta di Lapangan soal Kondisi Kampung Cipondok, Subang

jpnn.com, JAKARTA - Warga di dekat lokasi mata air Cipondok yang berada di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang buka-bukaan soal kondisi terkini pascabencana yang terjadi 7 Januari 2024 lalu.

Ketua RT 05, Sarwa mengatakan bencana itu menyebabkan terganggunya sumber air bersih ke warga.

Namun, dia menyebut kondisi itu bukan kesalahan pihak AQUA yang kebetulan mengambil sumber air baku dekat sumber air PDAM di wilayah tersebut.

Berbeda dengan dua RT lainnya, RT 05 secara demografis memang berada di dataran yang lebih tinggi dari 2 RT lainnya di RW 01, Cipondok. Hal ini menyulitkan warga mendapat air bersih yang sebelumnya didapat dari sumber air dekat tebing yang longsor.

“Sebetulnya kewajiban AQUA untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga selama ini sudah dijalankan. Termasuk kesigapan mereka yang langsung mengirim bak penampungan air ke warga begitu terjadinya musibah longsor dan mencarikan sumber mata airnya,” ujarnya.

Sarwa menyebut sumber mata air yang ditemukan itu memang agak kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air warga RT 05 yang berdekatan dengan lokasi terjadinya longsor.

Oleh sebab itu, warga berinisiatif untuk menggunakan air yang ada di persawahan yang dekat sumber mata air itu untuk disalurkan juga dengan pipa ke bak penampungan.

“Jadi, itu memang inisiatif warga sendiri daripada nggak ada air di rumah-rumah warga,” ucapnya.