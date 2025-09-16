menu
Fakta-fakta Gugatan Cerai Tasya Farasya Terhadap Ahmad Assegaf
Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasysfarasya

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan Tasya Farasya mendadak jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, dia dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah bahkan telah mengonfirmasi kabar tersebut.

Menurutnya, ada gugatan dari seorang berinisial LFT terhadap AS. Adapun Tasya Farasya memiliki nama lengkap Lulu Farasya Teisa.

"Ada perkara yang masuk, gugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, inisialnya LFT, penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap," ungkap Dede Rika Nurhasanah.

Menurutnya, gugatan cerai itu baru didaftarkan beberapa hari lalu, secara elektronik atau e-Court.

Adapun gugatan cerai tersebut diduga didaftarkan oleh Tasya Farasya lewat kuasa hukum.

"Daftarnya tanggal 12 September 2025," tambahnya.

