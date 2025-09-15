Fakta-Fakta Pembunuhan Prajurit TNI Serda RS di Restoran, Mencekam
jpnn.com, SEMARANG - Prajurit TNI Serda RS tewas dibunuh di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Anggota Kodim 0707/Wonosobo itu tewas dengan cara ditikam.
"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," kata Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo di Semarang, Minggu
Berikut Fakta-fakta pembunuhan Serda RS:
1. Peristiwa Malam Minggu
Kolonel Andy Soelistyo mengatakan peristiwa tewasnya anggota TNI pada Sabtu (13/9) seusai melaksanakan tugas pemantauan.
Menurut dia, ketika menjelang tengah malam, korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.
"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," katanya.
Polisi Militer berkoordinasi dengan polisi untuk menyelidiki pembunuhan terhadap prajurit TNI Serda RS.
