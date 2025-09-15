Fakta-Fakta Pembunuhan Prajurit TNI Serda RS di Restoran, Mencekam

jpnn.com, SEMARANG - Prajurit TNI Serda RS tewas dibunuh di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Anggota Kodim 0707/Wonosobo itu tewas dengan cara ditikam.

"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," kata Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo di Semarang, Minggu

Berikut Fakta-fakta pembunuhan Serda RS:

1. Peristiwa Malam Minggu

Kolonel Andy Soelistyo mengatakan peristiwa tewasnya anggota TNI pada Sabtu (13/9) seusai melaksanakan tugas pemantauan.

Menurut dia, ketika menjelang tengah malam, korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.

"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," katanya.