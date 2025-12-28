Fakta-Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
jpnn.com - Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan satu keluarga terdiri dari tiga orang di Situbondo, Jawa Timur.
Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menyebut hasil pemeriksaan awal peristiwa dugaan pembunuhan di dalam rumah, tiga korban yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di lokasi berbeda.
Ketiga korban dugaan pembunuhan itu ialah Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38), serta Umi Rahmania (18) perempuan (anak).
Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
"Dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sementara satu korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur," kata dia di Situbondo, Minggu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketiga korban diduga mengalami luka (sayatan benda tajam) di bagian leher.
Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebilah pisau yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Akan tetapi, polisi menegaskan bahwa seluruh temuan masih dalam proses penyelidikan.
Beginilah fakta-fakta pembunuhan satu keluarga dalam rumah di Situbondo, Jawa Timur. Polisi menemukan pisau di lokasi kejadian.
