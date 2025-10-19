Fakta-Fakta Penggerebekan Pesta Gay di Hotel Surabaya, Lihat Kaus Hitam

jpnn.com, SURABAYA - Polisi menggerebek pesta gay atau penyuka sesama pria di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Surabaya.

Penggerebekan berlangsung pada Sabtu (18/10).

“Polsek Wonokromo dan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis," kata Kasat Sampta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana, Minggu (19/10).

Berikut fakta-faktanya:

1. Informasi dari Masyarakat

AKBP Erika Purwana mengatakan penggerebekan bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa akan ada pesta gay di hotel tersebut.

Informasi itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penggerebekan.

Benar saja, salah satu kamar hotel dijadikan lokasi pesta gay tersebut.