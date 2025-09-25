menu
Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri

Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, dia dikabarkan mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Sejumlah fakta terkait kabar tersebut pun telah diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

Bedu disebut mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 22 September 2025.

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT," ungkap Dede Rika.

Menurutnya, Bedu mengajukan permohonan cerai secara daring atau e-court melalui kuasa hukum.

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," tambahnya.

Akan tetapi, pihak pengadilan tidak bisa membeberkan alasan Bedu mengajukan permohonan cerai dari istri.

