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Fakta-Fakta Soal Kasus Narkoba Revaldo

Fakta-Fakta Soal Kasus Narkoba Revaldo
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Artis Revaldo Fifaldi digiring penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat usai terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, Rabu (26/8/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo Fifaldi kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan tersebut menjadi perhatian lantaran Revaldo sudah beberapa kali terjerat dalam kasus yang sama.

Berikut sejumlah fakta terkait kasus narkoba Revaldo:

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1. Lokasi dan Waktu Penangkapan

Revaldo diamankan polisi di sebuah apartemen kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Senin (24/8) sekitar pukul 17.30 WIB.

Dia ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

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Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan Revaldo di apartemen.

“Sat Narkoba Jakarta Barat menuju ke alamat tersebut, sesampai di lokasi tim melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai informasi,” kata Nasriadi dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Aktor Revaldo Fifaldi kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

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