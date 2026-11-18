jpnn.com - PELALAWAN - Rifka Fani Br S Milala (43), seorang ibu rumah tangga (IRT), meninggal dunia saat polisi menangkap suaminya terkait dugaan kasus narkoba di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial setelah muncul tudingan bahwa korban mendapat perlakuan tidak manusiawi, termasuk diberi minum air hujan saat kondisinya memburuk.

Namun, pihak kepolisian membantah tudingan tersebut.

Sementara itu, hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah Rifka mengungkap sejumlah fakta, meski penyebab pasti kematiannya belum dapat dipastikan.

Dokter Puskesmas Sei Kijang Winda Kurniati mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar terhadap jenazah Rifka, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

“Pada kepala, dada, perut, dan kulit tidak ada ditemukan luka lebam,” ujar Winda Selasa (17/11).

Selain tidak menemukan luka maupun memar, dokter juga mengungkapkan adanya dua jenis obat di dalam kantong celana kanan korban.

Obat tersebut yakni glibenclamide tablet 5 miligram, yang dari sepuluh tablet hanya tersisa satu tablet.