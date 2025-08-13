Fakta Sebelum Dahlia Poland Mengajukan Gugatan Cerai Akhirnya Terungkap
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Dahlia Poland, Wayan Vajra Fhany Jaya blak-blakan soal penyebab kliennya memutuskan untuk bercerai.
Dia menyatakan tidak bisa menceritakan secara detail mengenai alasan utama Dahlia Poland mengajukan gugatan cerai.
Namun, dia menjelaskan kliennya sudah tiga kali meminta konsultasi hukum terkait pernikahan dengan Fandy Christian.
Wayan menuturkan pengajuan gugatan cerai Dahlia Poland terkini bukan keputusan mendadak.
Namun, semua hasil dari serangkaian konsultasi panjang yang telah dimulai sejak 2023.
"Mbak Dahlia itu pertama ketemu saya di tahun 2023. Kemudian, Mbak Daahlia konsultasi dengan saya, karena mengatakan ada permasalahan,"kata Wayan melalui konferensi pers via zoom, baru-baru ini.
Setelah konsultasi pertama pada 2023, Dahlia Poland sempat mengajukan gugatan cerai.
Kala itu, Fandy Christian dikabarkan selingkuh dengan perempuan lain, dan Dahlia Poland sempat membeberkannya melalui media sosial.
Selebritas Dahlia Poland memutuskan berpisah setelah tiga kali konsultasi perceraian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei
- 3 Berita Artis Terheboh: Dahlia Poland Buka-bukaan, Anak ungkap Penyebab Andre Gugat Cerai
- Pihak Dahlia Poland Buka-bukaan Soal Perceraian dengan Fandy Christian
- Tak Tuntut Harta Gana-Gini Dari Fandy Christian, Dahlia Poland Ungkap Alasannya
- Seusai Gugat Cerai Fandy Christian, Dahlia Poland Isyaratkan Bakal Kerja Lagi
- 3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Ungkap Fakta, Lisa Mariana Menangis