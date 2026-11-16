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Fakta Sidang Penganiayaan Sadis & Penyekapan YTR: Taufik Hidayat Mengakui Semua Perbuatannya

Fakta Sidang Penganiayaan Sadis & Penyekapan YTR: Taufik Hidayat Mengakui Semua Perbuatannya
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YTR saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penganiayaan sadis dan penyekapan dengan terdakwa Taufik Hidayat di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - YTR dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dalam sidang penganiayaan sadis dan penyekapan dengan terdakwa Taufik Hidayat.

Kehadirannya sebagai saksi ini guna memberi keterangan kepada majelis hakim sebagai korban.

Diketahui, YTR menjadi korban penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh tersangka sejak Mei 2024 hingga Juni 2026.

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Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan semua hal yang dialami oleh YTR sudah disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim dan Taufik.

Tersangka Taufik Hidayat pun tak membantah seluruh pernyataan YTR.

"Di akhir dari persidangan ditanyakan kepada terdakwa, apakah semua yang disampaikan oleh saksi korban itu ada yang mau dibantah? Yang jelas tidak ada yang dibantah, dan terdakwa artinya mengakui semua apa yang sudah diberikan keterangan di bawah sumpah oleh saksi korban," kata Jutek ditemui seusai sidang pada pada Senin (16/11).

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Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, Jutek menyebut Yuvita bersikeras untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan.

"Korban sendiri yang berkeinginan bersikeras supaya kesaksiannya didengar langsung oleh terdakwa. Artinya supaya tidak ada yang ditutupi, artinya apa yang diceritakan itu adalah menjadi fakta," ucap dia.

Taufik Hidayat tak membantah kesaksian YTR terkait dugaan penganiayaan dan kekerasan seksual yang diungkap dalam persidangan di PN Bale Bandung.

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