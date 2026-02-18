menu
Fakta soal Sidang Isbat yang Digelar di Hotel, Begini Penjelasan Menag

Trilogi kerukunan & ekoteologi diluncurkan, Menag Nasaruddin Umar mengajak umat jaga alam. Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta memunculkan polemik.

Sebab, baru pertama kalinya sidang tersebut dilakukan di hotel setelah sebelumnya selalu dilakukan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan pemindahan lokasi Sidang Isbat di hotel karena adanya pengerjaan jalan di Jalan MH Thamrin.

“Saya mohon maaf ya. Karena, pembangunan jalan raya di depan Jalan Thamrin itu sedang dikerjakan oleh petugas," ujar Nasaruddin Umar dikutip Rabu (18/2).

Nasaruddin mengatakan saat Sidang Isbat Jalan MH Thamrin atau di depan kantor Kemenag selalu menjadi tempat parkir.

“Jadi, engak ada parkir, bahkan sempit. Dikhawatirkan tidak ada tempat parkir,” kata dia.

Nasaruddin mengaku jika tidak ada kendala teknis maka Sidang Isbat yang akan datang kembali dilakukan di Kantor Kemenag, Jakarta.

“Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kembali seperti biasa,” jelasnya.

Muncul polemik gelaran Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta.

