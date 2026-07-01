Fakta soal Video Tersangka Taufik Hidayat di Hotel Jatinangor Bersama Perempuan

jpnn.com - BANDUNG - Penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR dengan tersangka Taufik Hidayat masih menjadi sorotan publik.

Kini beredar video rekaman CCTV tersangka yang melakukan transaksi di sebuah hotel di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Dalam video tersebut, tampak sosok Taufik Hidayat datang mengenakan baju berwarna hitam.

Dia datang bersama seorang perempuan saat berjalan menuju kamar hotel.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengonfirmasi video tersebut. Hendra mengatakan, rekaman video tersebut terjadi di awal tahun 2026.

"Bahwa benar hasil keterangan dari Saudara Taufik Hidayat yang ada di video tersebut adalah dirinya, sekitar lima bulan yang lalu," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (1/7).

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Dia menyebut, perempuan yang datang bersama tersangka diketahui berinisial NL.

Perkenalan keduanya terjadi melalui aplikasi kencan. Setelah berkomunikasi intensi di media sosial, keduanya memutuskan untuk bertemu.