Fakta Terbaru Terkait Proses Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

Anggota DPR RI Atalia Praratya seusai menjalani sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Sejumlah fakta terbaru terungkap di tengah proses perceraian, salah satunya soal Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang ternyata sudah 6 bulan tidak tinggal serumah.

Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025).

Baca Juga:

"Sudah 6 bulan pisah rumah," kata Debi Agusfriansa.

Menurutnya, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah punya kesepakatan mengenai hak asuh anak.

Walau pisah rumah, keduanya memastikan tetap menjalani peran sebagai orang tua dari Camilia Laetitia Azzahra atau Zara dan Arkana Aidan Misbach.

Baca Juga:

"Ini kemarin mediasi sudah disinggung. Intinya Bapak RK dan Ibu Atalia sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama, tapi bukan satu rumah. Tapi mengasihi secara bersama-sama, yang penting kasih sayang kedua orangtuanya tidak pernah luntur," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Debi membantah rumor soal adanya perempuan lain dalam gugatan perceraian Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

