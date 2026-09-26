menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Faktor Utama Pendorong Konsumen Memilih Merek Air Minum

Faktor Utama Pendorong Konsumen Memilih Merek Air Minum

Faktor Utama Pendorong Konsumen Memilih Merek Air Minum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi. Foto : Tim PT Biru Semesta Abadi.

jpnn.com, JAKARTA - PT Biru Semesta Abadi mencatat keputusan pembelian konsumen tidak semata-mata ditentukan oleh harga murah atau kualitas tinggi.

Poin tersebut dibeberkan dalam Bab 1 buku Customer Behavior in The Digital Era, Teori & Studi Kasus Perusahaan-Perusahaan Sukses.

Direktur Brand Depo Air Minum Biru Yantje Wongso mengungkapkan pertimbangan pembelian produk kebutuhan rutin seperti air minum, berkaitan dengan value yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Baca Juga:

Adapun yang menjadi pertimbangan umumnya yakni kombinasi antara kualitas dan harga yang memberikan manfaat terbaik.

“Kualitas sekaligus harga yang terbaik bagi dirinya,” ujar Yantje di Jakarta, belum lama ini.

Dalam memahami keputusan konsumen, Yantje menjelaskan pihaknya mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong pelanggan membeli air minum, yaitu kualitas, harga, dan kedekatan lokasi gerai.

Baca Juga:

Harga dan kualitas menjadi pertimbangan utama, karena air minum menyangkut kebutuhan keluarga dan dikonsumsi setiap hari.

Sementara kedekatan lokasi menjadi faktor praktis, mengingat galon berukuran 19 liter cukup besar dan berat sehingga konsumen cenderung memilih gerai yang dekat dengan tempat tinggal.

PT Biru Semesta Abadi mencatat keputusan pembelian konsumen tidak semata-mata ditentukan oleh harga murah atau kualitas tinggi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co