jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah preemtif untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengamankan target inflasi ke depan

"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah preemtif untuk menjaga inflasi 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen," ujar Destry saat menyampaikan hasil RDG dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Selain menaikkan BI-Rate, rapat tersebut juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen serta Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

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Pengetatan ini diambil menyusul asesmen Bank Indonesia terhadap tingginya ketidakpastian perekonomian dunia yang memicu volatilitas pasar keuangan global, tingginya inflasi global di kisaran 4,6 persen, serta berlanjutnya tren suku bunga ketat di Amerika Serikat.

Tekanan eksternal tersebut turut memengaruhi pergerakan rupiah yang tercatat berada di level Rp18.245 per dolar AS per 17 November 2026, atau melemah 0,66 persen dibanding akhir Oktober 2026.

Kendati demikian, Destry menegaskan Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya," kata Destry.

Di sisi lain, fundamental ekonomi domestik dinilai tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 yang tercatat tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year), serta ditopang penyaluran kredit perbankan yang tumbuh solid di level 13,21 persen pada Oktober 2026. (rom/jpnn)