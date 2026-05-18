Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Gelar Pengabdian pada Masyarakat di SMP Al Abror Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Para dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun akademik 2025/2026 yang mengangkat tema “Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMP Al Abror Jakarta Barat" yang berlangsung pada Jumat, 8 Mei 2026.

Program ini terlaksana melalui kerja sama antara Universitas Mercu Buana dan Kecamatan Kembangan sebagai upaya bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital di lingkungan sekolah.

Melalui program ini, sekolah mendapatkan pendampingan dalam penerapan sistem informasi akademik berbasis web guna menunjang pengelolaan administrasi dan layanan akademik agar lebih efektif, terintegrasi, serta mudah diakses oleh seluruh pihak terkait.

Baca Juga: Mahasiswi FEB UMB Raih Gold Medal dan Juara Umum Ketiga di Ajang Internasional

Pelaksanaan kegiatan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Kecamatan Kembangan diwakili oleh Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kembangan, Sunaryanto, M.Si.

Sunaryanto menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mendukung digitalisasi pendidikan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan sekolah menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Al Abror, Ahmad Baehaqi, S.Pd. mengungkapkan rasa terima kasih atas terlaksananya kegiatan tersebut.

Dia menilai penerapan sisteminformasi akademik berbasis web dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi maupun proses akademik.