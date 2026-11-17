Fakultas Teknik UI Perkuat Kolaborasi Akademik di Hong Kong
jpnn.com - JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) melakukan kunjungan akademik dan pertemuan dengan sejumlah institusi pendidikan tinggi di Hong Kong pada 10–11 November 2026.
Pihak FTUI juga melakukan pertemuan dengan komunitas alumni Universitas Indonesia di Hong Kong.
Kunjungan itu untuk FTUI memperluas kemitraan global, mendorong inovasi pendidikan keteknikan, serta membuka peluang pengembangan akademik dan profesional bagi mahasiswa dan lulusan.
Selama kunjungan, delegasi FTUI melaksanakan serangkaian pertemuan dengan tiga unit akademik dari dua universitas terkemuka di Hong Kong, yaitu The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) dan City University of Hong Kong (CityUHK), serta berdiskusi dengan perwakilan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Hong Kong.
Pada 10 November 2026, delegasi FTUI mengunjungi Center for Engineering Education Innovation (E2I), HKUST, dan bertemu dengan Direktur E2I Prof. Yu-Hsing Wang.
Pertemuan membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan pendidikan keteknikan (engineering education), khususnya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung inovasi dan modernisasi proses pembelajaran.
Pada hari yang sama, delegasi juga bertemu dengan pimpinan School of Engineering HKUST, yaitu Dekan Prof. Lo Hong-Kam dan Kepala Department of Mechanical and Aerospace Engineering Prof. Chen Yong.
“Pembahasan berfokus pada pengembangan program mobilitas mahasiswa (student mobility), program perkuliahan singkat (short course), serta penjajakan peluang program joint degree dan joint supervision, khususnya di bidang Mechanical Engineering,” ujar Dekan FTUI Prof. Kemas.
FTUI memperluas kemitraan global, mendorong inovasi pendidikan keteknikan mahasiswa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- UI Tegaskan Pembangunan Sekolah Rakyat Tidak Akan Gunakan Lahan di Kawasan Hutan Kota
- Road to AICIS+ 2026 di UI, Kemenag Dorong Integrasi Riset Agama, Sains, Teknologi
- Akhiri Penantian Tujuh Tahun, Tim Mahasiswa UI Raih Medali Emas PIMNAS ke-39
- Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, UI-PERADI Profesional Gelar Turnamen Golf 2026
- Pengamat Minta Polri Lebih Terbuka terhadap Kritik & Konsisten Bangun Kepercayaan Publik
- Mandiri Taspen & UI Perkuat Kolaborasi Perbankan Hingga Pendidikan