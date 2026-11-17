jpnn.com - JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) melakukan kunjungan akademik dan pertemuan dengan sejumlah institusi pendidikan tinggi di Hong Kong pada 10–11 November 2026.

Pihak FTUI juga melakukan pertemuan dengan komunitas alumni Universitas Indonesia di Hong Kong.

Kunjungan itu untuk FTUI memperluas kemitraan global, mendorong inovasi pendidikan keteknikan, serta membuka peluang pengembangan akademik dan profesional bagi mahasiswa dan lulusan.

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Selama kunjungan, delegasi FTUI melaksanakan serangkaian pertemuan dengan tiga unit akademik dari dua universitas terkemuka di Hong Kong, yaitu The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) dan City University of Hong Kong (CityUHK), serta berdiskusi dengan perwakilan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Hong Kong.

Pada 10 November 2026, delegasi FTUI mengunjungi Center for Engineering Education Innovation (E2I), HKUST, dan bertemu dengan Direktur E2I Prof. Yu-Hsing Wang.

Pertemuan membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan pendidikan keteknikan (engineering education), khususnya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung inovasi dan modernisasi proses pembelajaran.

Pada hari yang sama, delegasi juga bertemu dengan pimpinan School of Engineering HKUST, yaitu Dekan Prof. Lo Hong-Kam dan Kepala Department of Mechanical and Aerospace Engineering Prof. Chen Yong.

“Pembahasan berfokus pada pengembangan program mobilitas mahasiswa (student mobility), program perkuliahan singkat (short course), serta penjajakan peluang program joint degree dan joint supervision, khususnya di bidang Mechanical Engineering,” ujar Dekan FTUI Prof. Kemas.