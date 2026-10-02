FAM Pertanyakan Perubahan Injury Time di Laga Indonesia vs Bangladesh ke FIFA

jpnn.com, JAKARTA - FAM Malaysia langsung meminta FIFA memberikan penjelasan terkait perubahan waktu tambahan dalam laga Timnas Indonesia vs Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026, di SUGBK, Kamis (1/10).

Federasi sepak bola Malaysia itu mempertanyakan keputusan perangkat pertandingan yang mengubah injury time dari semula dua menit menjadi tujuh menit pada laga yang berujung kemenangan 9-2 untuk Skuad Garuda.

Perubahan tersebut menjadi sorotan karena tambahan waktu itu berlangsung ketika persaingan klasemen Grup A masih sangat menentukan. Indonesia kemudian mampu mencetak gol-gol tambahan pada periode akhir pertandingan.

Situasi itu membuat FAM merasa perlu mendapatkan penjelasan langsung dari FIFA mengenai proses pengambilan keputusan tersebut.

"Dalam pertandingan tersebut, durasi stoppage time yang awalnya diumumkan selama dua menit kemudian diubah menjadi tujuh menit," tulis FAM dalam pernyataannya.

FAM menyatakan akan mengirimkan permintaan resmi kepada FIFA untuk meminta klarifikasi mengenai dasar, prosedur, dan situasi yang menyebabkan perubahan durasi injury time tersebut.

FAM menilai persoalan tersebut perlu diperhatikan karena pertandingan Indonesia melawan Bangladesh memiliki dampak langsung terhadap klasemen akhir Grup A dan penentuan tim yang melaju ke final.

"FAM juga berpandangan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian yang semestinya, mengingat pertandingan tersebut menentukan klasemen akhir Grup A, yang berdampak pada penentuan tim yang lolos ke babak final," lanjut pernyataan tersebut.