Family Weekend di Pacific Garden Puri Hadirkan Aktivitas Seru untuk Anak
jpnn.com, JAKARTA - Pengembang hunian, Pacific Garden Puri menggelar rangkaian acara bertajuk “Family Weekend” pada Minggu, 24 Mei 2026.
Kegiatan tersebut akan berlangsung di kawasan hunian Pacific Garden Puri dengan menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan hiburan keluarga.
Acara ini disiapkan sebagai ruang rekreasi sekaligus pengembangan kreativitas dan bakat anak-anak dalam satu lokasi. Family Weekend juga menjadi bagian dari kampanye #RumahIdamanKeluargaMuda yang diusung pengembang.
Dalam kegiatan tersebut, Pacific Garden Puri menghadirkan Math Competition untuk mengasah kemampuan numerik anak sejak dini. Selain itu, tersedia pula ajang Got Talent sebagai wadah anak-anak menampilkan kemampuan dan kreativitas mereka.
Berbagai penampilan seni dan bakat akan ditampilkan peserta dalam ajang Got Talent, mulai dari pertunjukan seni hingga kreativitas lainnya yang melibatkan anak-anak dari berbagai usia.
Untuk melengkapi suasana akhir pekan keluarga, Pacific Garden Puri juga menghadirkan F&B Bazaar dengan beragam pilihan kuliner. Pengunjung juga dapat menikmati Kids Activation Corner yang disiapkan sebagai area bermain interaktif bagi anak-anak.
Perwakilan manajemen Pacific Garden Puri, Suherman Tjoe, mengatakan lingkungan hunian ideal tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak.
“Kami percaya bahwa lingkungan hunian yang ideal harus mampu mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, baik dari sisi akademis maupun kreativitas,” ujar Suherman Tjoe, dalam keterangannya, Senin (25/5).
