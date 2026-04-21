Famtrip XiamenAir, Influencer dan Travel Agent Tiongkok Jelajahi Pesona PIK

jpnn.com, JAKARTA - PIK Tourism Board terus berupaya berperan serta dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia ke pasar mancanegara.

Belum lama ini, lembaga yang dipercaya Agung Sedayu Group (ASG) untuk mengembangkan, mengelola, dan mempromosikan turisme di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2 itu ikut dalam program familiarization trip atau famtrip bagi influencer dan agen perjalanan (travel agent) asal Tiongkok.

Program itu merupakan hasil kerja sama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI dengan Xiamen Airlines (XiamenAir). Famtrip tersebut sekaligus menjadi momen pengenalan dua rute baru Xiamen Airlines, yakni Nanjing–Jakarta–Nanjing dan Wuhan–Jakarta–Wuhan.

Kegiatan famtrip tersebut melibatkan sekitar 30 peserta dari Tiongkok. Mereka terdiri atas delapan influencer atau key opinion leaders (KOL) dan perwakilan travel agent.

Para peserta famtrip itu diajak melihat langsung sejumlah destinasi unggulan di Jakarta, termasuk kawasan PIK yang kini terus didorong sebagai salah satu wajah wisata urban Tanah Air. PIK menjadi salah satu titik promosi utama famtrip itu pada Selasa, 14 April 2026.

PIK Tourism Board pun menyiapkan pengalaman wisata yang memperlihatkan sisi beragam, modern, sekaligus atraktif dari Jakarta untuk para peserta famtrip tersebut. Rangkaian kunjungan itu dimulai dari Dreamville sebagai titik temu dan refreshment.