Fandy Christian Tulis Surat Berharap Rujuk, Dahlia Poland Tetap Ingin Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi perceraian antara aktris Dahlia Poland dan suaminya, Fandy Christian berakhir tanpa kesepakatan.

Fandy Christian yang secara resmi mengajukan surat penolakan cerai, menyatakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga.

Namun, Dahlia Poland tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan cerai.

Informasi tersebut diungkapkan kuasa hukum Dahlia Poland, I Wayan Vajra Fhany Jaya, yang menjelaskan perkembangan terbaru dari persidangan cerai kliennya.

"Yang pasti Mas Fandy menyatakan ingin berubah, ingin melakukan segala upaya agar bisa Bu Dahlia tidak mengajukan, tidak melanjutkan proses perceraian ini," kata I Wayan melalui konferensi pers daring, baru-baru ini.

Keinginan Fandy Christian untuk memperbaiki keadaan dan mencegah perceraian tersebut telah disampaikan melalui surat jawaban yang diserahkan selama proses mediasi.

Baca Juga: Iis Dahlia Kenang Permintaan Terakhir Mpok Alpa Sebelum Berpulang

Wayan menyebut isi surat Fandy Christian menunjukkan komitmen untuk berbenah demi mempertahankan keutuhan keluarganya.

Namun, upaya Fandy Christian untuk kembali merajut tali pernikahan tampaknya bertepuk sebelah tangan.