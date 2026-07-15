Fangfang Bakal Melahirkan, Vicky Prasetyo Memohon Doa
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Vicky Prasetyo mengakui pernikahannya dengan perempuan bernama Fangfang.
Saat ini, Fangfang tengah mengandung buah hatinya dengan Vicky Prasetyo. Usia kandungannya pun telah memasuki sembilan bulan.
Namun, Vicky membantah soal biaya persalinan Fangfang yang harus dengan sistem reimburse.
"Enggak, enggak ada, engak enggak ada, orang itu istri sah," ujar Vicky Prasetyo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/7).
Namun, hubungan pria yang dijuluki Gladiator itu tampaknya masih memanas lantaran Fangfang yang sempat mengeklaim ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo.
Pria 42 tahun itu mengaku belum menjalin komunikasi intens, melainkan hanya membahas soal persiapan persalinan Fangfang.
Dia pun meminta doa untuk persalinan Fangfang nantinya.
"Belum dihubungin, ngomongin persiapan lahiran saja. Doain saja mau persiapan lahiran," kata Vicky Prasetyo.
Selebritas Vicky Prasetyo mengakui pernikahannya dengan perempuan bernama Fangfang.
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