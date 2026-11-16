jpnn.com, JAKARTA - Mengubah cerita horor legendaris menjadi keseruan penuh warna melalui rumah hantu interaktif, roadshow di bioskop, dan pertunjukan video mapping spektakuler di Museum Fatahillah.

Nuansa horor kini hadir dengan sentuhan penuh warna bersama FANTA Horror Comedy Campaign.

Legenda horor ikonik Indonesia pun diubah menjadi perayaan penuh tawa, keisengan, dan keseruan tak terduga.

Menghadirkan rangkaian aktivitas mulai dari rumah hantu interaktif di Jakarta dan Bandung, aktivasi pop-up di sejumlah bioskop di kota besar, hingga pertunjukan video mapping berskala besar di Kota Tua, kampanye ini mengajak masyarakat untuk merasakan langsung dunia horor komedi yang penuh warna dan keceriaan.

Director Sparkling Flavour PT Coca-Cola Indonesia Andes Gumilang Hadisucipto mengatakan konsumen saat ini semakin menyukai pengalaman yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara langsung dan berbagi keseruan bersama.

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"Karena itu, FANTA Horror Comedy Campaign memadukan storytelling yang imersif dengan pengalaman bermain yang menyenangkan," kata Andes.

Mulai dari tantangan di rumah hantu, kemunculan karakter yang mengejutkan, kreasi mixology FANTA, hingga pertunjukan visual berskala besar, setiap aktivitas dirancang untuk menghadirkan keseruan tanpa batas, mengubah suasana menyeramkan menjadi tawa bersama, serta menciptakan cerita baru yang bisa dibagikan bersama teman-teman.