Farel Prayoga & Etenia Croft Rilis Single Kita Tak Sendiri

Konferensi pers lagu duet Farel Prayoga dan Etenia Croft berjudul 'Kita Tak Sendiri'. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda Farel Prayoga dan Etenia Croft ingin menutup akhir tahun 2025 dengan penuh memori serta semangat.

Mereka memperkenalkan lagu duet terbarunya berjudul 'Kita Tak Sendiri'.

Single 'Kita Tak Sendiri' memiliki makna tentang dua orang teman yang memiliki persahabatan yang akrab dan hangat sebagai persahabatan sejati.

‘Kita Tak Sendiri’ pun menyuguhkan aransemen musik yang bersahabat di telinga.

Tak hanya lagu, single duet Farel Prayoga dan Etenia Croft itu juga menjadi semakin lengkap dengan kehadiran video klip yang digarap pula dengan serius.

Video klip lagu ke-3 dari duet Farel Prayoga dan Etenia Croft itu diambil di Singapura dengan menceritakan isi dari lirik single tersebut.

Kini, lagu dan video klip 'Kita Tak Sendiri' sudah bisa dinikmati melalui kanal youtube FP Musik. (mcr7/jpnn)

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

