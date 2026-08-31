Farel Prayoga Berkolaborasi dengan Princess Hurrem Lewat Lagu Hatters

jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi muda Farel Prayoga meluncurkan karya terbarunya berjudul Hatters.

Pada single tersebut dia berkolaborasi dengan Princess Hurrem.

Farel dan Princess Hurrem memilih menjadikan cibiran dan perundungan sebagai inspirasi untuk karya musik terbaru.

Bagi Farel, dinamika menghadapi haters justru disikapi dengan kepala dingin dan dibalas melalui pembuktian nyata.

"Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar pastinya dan juga, ya, saya berharap lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah," ujar Farel di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Menurutnya, lagu tersebut merupakan salah satu caranya menghadapi aksi perundungan atau bullying.

Alih-alih membalas dengan emosi, dia dan Princess Hurrem memilih jalur prestasi untuk membungkam komentar miring.

"Ya, kalau dari aku pribadi ya sebenarnya ada yang lagu ini kayak bisa menjawab jawaban dari haters gitu ya. Jadi, kayak lagi di-bully, dibalas pakai prestasi, dibalas dengan peluncuran lagu," ujarnya.