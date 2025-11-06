Farhan Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Mulai Diterapkan di Kota Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) menyarankan agar prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pemerintah dan pihak swasta.

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak lagi hanya memikirkan fungsi semata, tetapi juga bisa berdampak terhadap generasi mendatang.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (FTSL ITB) Nita Yuanita di sela kegiatan Bandung Sustainability Summit atau BSS 2025.

Nita menuturkan, pembangunan berkelanjutan penting diterapkan agar dampaknya terasa hingga anak cucu kelak.

"Jadi ketika kita (pemerintah dan swasta) melakukan pembangunan, kita juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan, terhadap sosial, karena jika itu semua kita terapkan bisa terjaga sehingga generasi mendatang dapat kesempatan buat memanfaatkan," kata Nita di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Kamis (6/11/2025).

Pembangunan saat ini, lanjutnya, mesti berbeda dengan sebelumnya yang hanya mengutamakan fungsi semata.

Ditegaskan bahwa saat ini pembangunan harus memperhatikan dampak keberlanjutannya, baik dari sosial, dan masyarakat secara langsung.

"Jadi dengan membangun ini dalam konteks ini pembangunan infrastruktur itu harus memberikan kepada masyarakat ramah lingkungan, baik kepada sosial, dengan tetap memberikan sosial, bagaimana fungsinya," jelasnya.