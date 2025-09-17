menu
Farida Faricha Masuk Kabinet Prabowo, Cak Imin Bahagia PKB Dapat Kursi Tambahan

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku bahagia atas dilantiknya Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).

Farida dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkop menggantikan Ferry Juliantono.

Dengan pelantikan tersebut, jatah kursi kader PKB di Kabinet Merah Putih pun bertambah.

"Ya, bersama-sama selalu happy-lah. Tentu bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan Pak Presiden kepada kader muda PKB yang diberikan mandat Wamen Koperasi," ucap Cak Imin, pada Rabu (17/9).

Dia menilai, jabatan yang diemban Farida sangat penting untuk membangun koperasi di Indonesia.

"Mandat yang penting untuk membantu suksesnya koperasi di tanah air," kata dia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu pun menegaskan bahwa pemberian kursi Wamenkop ke PKB cukup tiba-tiba.

"Tiba-tiba saja diberi kesempatan, tentu saja kepercayaan ini amanat penting," ungkapnya. (mcr4/jpnn)

Cak Imin Instruksikan Seluruh Kader PKB Gelar Doa Keselamatan Bangsa

Muhaimin Iskandar mengaku bahagia dan bersyukur atas dilantiknya Politikus PKB Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

