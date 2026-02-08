Fariz RM Kemungkinan Bebas Pertengahan Februari
jpnn.com - Musisi Fariz RM kemungkinan akan segera menghirup udara segar setelah menyelesaikan masa tahanannya nanti.
Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengatakan, kliennya tersebut kemungkinan akan bebas sekitar dua minggu ke depan.
"Fariz RM itu bebas kemungkinan tanggal 17, 18, 19, di antara tanggal itulah, Februari. Berarti minggu depan, minggu depannya lagi lah, dua minggu lagi lah begitu," ujar Deolipa Yumara di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2).
Dia mengaku kali terakhir menemui pelantun Barcelona itu pada Desember 2025.
Kala itu, kondisi Fariz RM dalam keadaan sehat dan lebih tenang.
Rencananya, dalam dua minggu ke depan, musisi 67 tahun itu akan bebas dan selesai menjalani masa hukumannya.
"Itu di awal Desember ketemu, bicara banyak dengan dia. Kondisinya sehat, hidupnya tenang, enggak banyak persoalan. Begitu. Jadi di penjara juga dia merasa lebih tenang," ucap Deolipa Yumara.
"Kemudian dia harus menghirup kebebasannya di dua minggu ke depan," sambungnya.
Musisi Fariz RM kemungkinan akan segera menghirup udara segar setelah menyelesaikan masa tahanannya nanti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak, Kombes Budi Beri Klarifikasi Begini
- Pengedar Narkoba Ditangkap, Polres Dumai Sita 20 Paket Sabu-Sabu Seberat 1,6 Kg
- Rumah Sering Didatangi Orang Tidak Dikenal, FT Ternyata Pengedar Narkoba
- Kasus Berat, Aswari Dituntut Pidana Mati
- Kurir 40 Kg Sabu-Sabu dari Aceh ke Jakarta Dituntut Hukuman Mati
- Tangkap Pengedar Narkoba, BNNP Sumbar Sita 9 Kg Sabu-Sabu