Fariz RM Ungkap Alasan Berhenti Pakai HP dan Medsos

Fariz RM Ungkap Alasan Berhenti Pakai HP dan Medsos

Fariz RM Ungkap Alasan Berhenti Pakai HP dan Medsos
Musikus Fariz RM (kiri) dan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara (kanan) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Fariz RM memutuskan untuk tidak akan lagi menggunakan media sosial hingga handphone.

Keputusan tersebut diambil setelah dirinya bebas dari tahanan terkait kasus narkoba. Dia ingin fokus bermusik.

"Makanya main musiknya terus. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan social media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone," ungkap Fariz RM di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

"Saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa, tinggal kontak ke sana (manajemen). Kapok pakai handphone," sambungnya.

Fariz RM mengaku keputusan untuk berhenti memakai handphone bukan sesuatu yang berat.

Sebaliknya, pemilik nama lengkap Fariz Roestam Munaf itu justru merasa enjoy.

"Enggak (berat). Enak lho, enjoy," tuturnya.

Menurut Fariz RM, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan manajemen dan keluarga.

