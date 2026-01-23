Farizon SV, Mobil Niaga Listrik Resmi Melantai di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Farizon Auto, produsen kendaraan niaga listrik (EV) meramaikan pasar otomotif Indonesia melalui produk pertama mereka, yakni Farizon SV.

Peluncuran mobil tersebut menandai kolaborasi global antara Arista Group dengan Zhejiang Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon Auto), anak perusahaan Geely Holding Group.

Mereka berkomitmen menghadirkan kendaraan niaga listrik yang siap digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis di Indonesia.

Baca Juga: Indomobil Gandeng JAC Motor Meramaikan Pasar Kendaraan Niaga Listrik di Indonesia

Di Indonesia, Farizon SV dibanderol dengan harga Rp 698.000.000 (OTR Jakarta). Mobil tersebut sudah dipesan melalui jaringan dealer Farizon Arista.

“Farizon hadir bukan sebagai konsep, melainkan sebagai solusi nyata yang siap digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Kolaborasi ini merupakan komitmen Arista Group untuk menghadirkan kendaraan niaga listrik yang relevan dengan kebutuhan operasional bisnis saat ini,” ujar Christoforus Ronny Ng, Director PT. Arista Auto Elektrindo seusai meluncurkan Farizon SV di Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Farizon SV dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi penumpang, termasuk layanan shuttle bus, kendaraan operasional, hingga mobilitas komersial berkapasitas besar.

Baca Juga: Arista Group Bawa Brand Kendaraan Niaga Asal Tiongkok Farizon Auto ke Indonesia

Dengan konfigurasi 16 kursi, mobil tersebut menawarkan ruang kabin yang lega dan tata letak ergonomis demi kenyamanan penumpang dan pengemudi.

Mobil di kelas van itu dilengkapi bagasi belakang yang luas guna menampung barang bawaan penumpang.