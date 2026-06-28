Fase Grup Berakhir, Lionel Messi Pimpin Daftar Top Skor Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Fase grup Piala Dunia 2026 berakhir Minggu (28/6). Hingga berakhirnya fase grup, megabintang Timnas Argentina Lionel Messi masih memimpin perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026. Messi mengoleksi enam gol.

Mantan pemain Barcelona itu mencetak satu gol tambahan kala membantu Argentina menang 3-1 atas Yordania, pada laga Grup J, Minggu WIB.

Dikutip dari laman FIFA, Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni memberi kesempatan Messi beristirahat dan mengelola kebugarannya pada awal laga.

Messi baru masuk lapangan pada menit ke-60 menggantikan Lautaro Martinez. Saat itu, Argentina tengah memimpin 2-1 dari Yordania di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

Lima menit sebelum Messi merumput, Yordania baru saja mencetak gol balasan. Scaloni secara cermat mengirim masuk Messi, Alexis MacAllister, dan Thiago Almada, demi menambah daya gedor di lini depan La Albiceleste.

Keputusan itu terbukti berhasil karena Messi mencetak gol ketiga Argentina lewat eksekusi tendangan bebas yang akurat melewati pagar hidup Yordania. Bola tendangan Messi membuat kiper Yazeed Abulaila mati langkah sebelum melesak ke dalam gawang.

Itu menjadi gol keenam Messi yang kini kian terdepan memimpin perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026.

Messi menambah jarak menjadi dua gol dari beberapa pesaing terdekat, termasuk Ousmane Dembele yang di laga terakhir menorehkan sejarah mencetak trigol di babak pertama saat membawa Prancis menang 4-1 atas Norwegia.