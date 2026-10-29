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Fasilitas FL Technics di Bali Raih Sertifikasi Global EASA Part-145

Fasilitas FL Technics di Bali Raih Sertifikasi Global EASA Part-145
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FL Technics Indonesia, perusahaan penyedia layanan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat terkemuka di Asia-Pasifik. Foto dok FL Technics Indonesia

jpnn.com, BALI - Kompleks fasilitas perawatan pesawat milik FL Technics Indonesia di Bali mengantongi sertifikasi bergengsi EASA Part-145, yang diterbitkan langsung oleh European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Pencapaian ini menempatkan FL Technics Indonesia pada posisi yang sangat strategis, yakni sebagai salah satu dari segelintir fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Tanah Air yang memenuhi standar regulasi penerbangan sipil Eropa yang dikenal sangat ketat dan disiplin.

Melalui legitimasi EASA ini, FL Technics Indonesia kini memiliki mandat penuh untuk memberikan layanan perawatan menyeluruh, baik base maintenance maupun line maintenance, kepada maskapai komersial maupun perusahaan leasing asal Eropa.

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Dengan ruang lingkup layanan mencakup tipe pesawat narrowbody, yang merupakan tulang punggung penerbangan komersial dunia saat ini, seperti Airbus A320 family (CEO dan NEO) serta Boeing 737 Classic, Next Generation, hingga seri MAX.

Sebelumnya, fasilitas FL Technics Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan Denpasar, telah sukses melayani maskapai terdaftar dari berbagai belahan dunia, mulai dari kawasan Amerika, Asia, Afrika, hingga Australia.

Sertifikasi EASA ini sekaligus menjadi quality stamp yang menegaskan standar operasional berstandar internasional.

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Pengakuan tersebut diraih setelah melalui rangkaian audit teknis yang ketat dari para inspektur EASA, mencakup kelayakan infrastruktur hanggar, sistem perkakas, hingga kompetensi dan kesiapan tenaga teknik.

"Pekan depan, kami akan langsung memulai pengerjaan untuk operator penerbangan asal Uni Eropa, dengan gelombang kedatangan armada berikutnya yang sudah terjadwal di bulan November 2026," ujar Chairman FL Technics Indonesia, Martynas Grigas.

FL Technics Indonesia kini memiliki mandat penuh untuk memberikan layanan perawatan menyeluruh, baik base maintenance maupun line maintenance.

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