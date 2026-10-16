Fasilitas KEK dan ATA Carnet dari Bea Cukai Bantu Kesuksesan MotoGP Mandalika 2026

jpnn.com, LOMBOK - Fasilitas dari Bea Cukai Ini Bantu Kesuksesan Penyelenggaraan Moto GP Mandalika 2026

Kesuksesan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 atau MotoGP Mandalika turut didukung kelancaran logistik lintas negara.

Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan ajang internasional tersebut, Bea Cukai memberikan fasilitas kepabeanan melalui skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ATA Carnet agar barang dan perlengkapan balap dapat masuk, digunakan, dan dikirim kembali sesuai ketentuan.

Selain menjadi ajang olahraga internasional, MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat turut mendukung pariwisata, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia.

Dalam penyelenggaraannya, MotoGP membutuhkan pergerakan barang dalam jumlah besar, mulai dari perlengkapan balap hingga kebutuhan teknis lainnya.

Barang-barang tersebut harus tiba tepat waktu agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal.

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Dalam proses ini, pelayanan kepabeanan menjadi salah satu bagian dari rantai logistik yang mendukung kesiapan penyelenggaraan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Publikasi Bea Cukai Netty Hartawati mengatakan fasilitas kepabeanan membantu penyelenggara memenuhi kebutuhan logistik sekaligus memastikan pemasukan dan penggunaan barang dari luar negeri berjalan sesuai ketentuan.