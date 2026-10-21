Fasilitas KITE Pembebasan dari Bea Cukai Masifkan Ekspor Batik ke Jepang dan Australia

jpnn.com, SEMARANG - Batik Indonesia terus menunjukkan potensinya untuk bersaing di pasar internasional.

Untuk mendukung ekspor batik nasional, pemerintah melalui Bea Cukai memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Perusahaan Dagang dan Industri Batik Keris.

Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri batik nasional sekaligus mendorong perluasan ekspor produk kebanggaan Indonesia ke pasar global, khususnya Jepang dan Australia.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Agus Yulianto mengungkapkan melalui fasilitas KITE Pembebasan, perusahaan memperoleh kemudahan berupa pembebasan bea masuk atas impor bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang tujuan ekspor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Fasilitas ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor agar mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan memperkuat daya saing di pasar internasional," ungkap Agus Yulianto.

Bagi PT Perusahaan Dagang dan Industri Batik Keris, fasilitas tersebut menjadi peluang untuk terus mengembangkan potensi batik Indonesia agar semakin dikenal di kancah global.

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Dengan tujuan ekspor ke Jepang dan Australia, produk batik nasional memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, pengembangan industri batik juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja.