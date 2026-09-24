Fasilitas Mewah di Lapas IIA Cibinong: Ada Kamar Kategori Suite & Deluxe
jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap adanya beberapa hunian mewah di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar).
Diketahui, setiap hunian mewah memiliki kamar dengan kategori atas dan diperuntukkan bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Komisioner ORI Syafrida R. Rasahan mengatakan hunian mewah diketahui setelah pihaknya melaksanakan sidak ke Lapas IIA Cibinong, Rabu (23/9).
Syafrida bahkan menunjukkan bukti rekaman video yang diambil saat sidak dan tampak beberapa jenis hunian mewah.
Dia mengatakan perbedaan setiap kamar terletak di luas serta sejumlah fasilitas tambahan seperti sofa, kasur, televisi berukuran besar, dan kamar mandi.
Syafrida mengatakan dalam setiap rumah memiliki kamar dengan berbagai kategori bagi warga binaan.
"Kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (24/9).
Syafrida melanjutkan setiap rumah mewah di Lapas IIA Cibinong memiliki televisi berukuran besar dan kulkas yang telah terisi.
Ombudsman menyebut Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar), memiliki kamar yang disebut berkategori Suite dan Deluxe.
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