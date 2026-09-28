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Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Mendadak Lenyap Pascasidak Ombudsman, Komisi XIII DPR Geram

Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Mendadak Lenyap Pascasidak Ombudsman, Komisi XIII DPR Geram
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Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo. ANTARA/HO-Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo bersuara keras menyikapi fenomena lenyapnya barang mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong setelah sidak Ombudsman pada Rabu (23/9).

Hal demikian dikatakan dia saat hadir Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pas Kemen Imipas Mashudi dan Kalapas nonaktif Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Yanuar, berbagai fasilitas di rumah mewah area Lapas Kelas IIA Cibinong lenyap dalam dua hari setelah sidak Ombudsman. 

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"Begitu viral hasil temuan dari Ombudsman, dua hari kemudian, apa yang tampak dalam video itu, itu hilang dalam sekejap," ujar legislator fraksi PKS itu, Senin. 

Yanuar mengatakan perbedaan kondisi rumah mewah area Lapas Kelas IIA Cibinong diketahui setelah sidak Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

"Saya lihat Pak Menteri bingung, kok, ini berbeda," ujarnya.

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Yanuar kemudian bertanya ke Wisnu soal pihak yang memerintahkan barang premium lenyap dari rumah mewah seperti temuan Ombudsman. 

"Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman, hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu, siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak," kata dia dalam rapat.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo bersuara keras menyikapi fenomena lenyapnya barang di rumah mewah area Lapas Kelas IIA Cibinong.

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