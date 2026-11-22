Fasilitas untuk Race Terus Diperbaiki, Indomaret Run 2026 di PIK2 Dipuji Pelari
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Tangerang, Banten, pada Minggu (22/11/2026) tampak membiru oleh para pelari.
Sebelum matahari bersinar, ribuan pelari peserta Indomaret Run 2026 telah berkumpul di Spike Airdome PIK2 untuk menunggu bendera star dikibarkan (flag-off).
Ada tiga kategori lomba dalam event lari tahunan itu, yakni 5K, 10K, dan 21,1 K atau half marathon.
Penyelenggaraan Indomaret Run 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Minggu (22/11/2026), mendapat apresiasi dari peserta.
Sejumlah pembaruan, mulai dari fasilitas pendukung hingga rute perlombaan, memberikan pengalaman berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
Ajang yang diikuti sekitar 10.000 pelari ini mempertandingkan tiga kategori, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon 21,1K.
Bertema #YourChoiceToLevelUp, Indomaret Run 2026 diikuti 10 ribu peserta.
Spike Air Dom PIK2 menjadi lokasi start dan finis sekaligus rave village Indomaret Run 2026.
Penyelenggaraan Indomaret Run 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Minggu (22/11/2026), mendapat apresiasi dari peserta.
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