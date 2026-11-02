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FASTA dan Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi

FASTA dan Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
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FASTA dan Sispala melakukan aksi penyampaian pernyataan sikap bertajuk "Darurat Karhutla: Suara Hijau dari Taman Bendera Pusaka", di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, pada Senin (2/11). Foto: dokumentasi FASTA

jpnn.com - Forum Alumni Siswa Pecinta Alam (FASTA) DKI Jakarta bersama Siswa Pecinta Alam (Sispala) dari Jakarta, Bekasi, dan Cikarang menyuarakan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang di Indonesia.

FASTA dan Sispala turut melakukan aksi penyampaian pernyataan sikap bertajuk "Darurat Karhutla: Suara Hijau dari Taman Bendera Pusaka".

Rangkaian pernyataan sikap diawali dengan orasi dari sejumlah tokoh dan pegiat lingkungan, yakni Ketua FASTA DKI Jakarta Adjie Rimbawan, Kepala Bidang FASTA DKI Jakarta Ibnu Hazam, Alumni Trupala SMA Negeri 6 John Muhammad, serta Ravi Alfarisyi dari Greenpeace Indonesia.

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Ketua Forum Sispala DKI Jakarta M Rizky Ramadhani mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab generasi muda terhadap berbagai persoalan lingkungan, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Rizky menjelaskan karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran kawasan hutan, melainkan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan masa depan lingkungan hidup Indonesia.

"Kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan tidak boleh terus berulang tanpa penyelesaian yang serius,” ucap Rizky, pada Senin (2/11).

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“Generasi muda, khususnya komunitas pecinta alam, memiliki tanggung jawab untuk ikut menyuarakan dan mengawal upaya pelestarian lingkungan," lanjutnya.

Ketua Panitia Sarasehan Lingkungan Sispala DKI Jakarta itu memaparkan pernyataan sikap yang disampaikan.

FASTA dan Sispala menyuarakan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang di Indonesia.

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