Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026, Satukan Solusi Finansial dan Kebutuhan Gaya Hidup

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026.

Pameran yang berlangsung di RSUP Fatmawati pada 5–11 November 2026 tersebut tidak hanya menghadirkan beragam produk dan layanan finansial, tetapi juga edukasi pengelolaan keuangan bagi seluruh insan rumah sakit.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Foto: Dokumentasi BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan persoalan keuangan pribadi masih menjadi salah satu masalah serius di masyarakat.

Bahkan, tidak sedikit yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi.

Akibatnya, berdampak terhadap kehidupan pribadi maupun produktivitas dalam bekerja.

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"Memang, salah satu masalah terbesar dalam dunia kerja adalah persoalan keuangan pribadi. Persoalan ini sering kali menjadi sumber masalah yang cukup serius," kata Nixon saat memberikan sambutan dalam Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026 di RSUP Fatmawati.

Menurut Nixon, persoalan keuangan kerap dianggap sebagai urusan pribadi yang sederhana.