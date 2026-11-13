Fatmawati Thropy: Desainer dari 23 Provinsi Unjuk Kreativitas Berbasis Budaya Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 36 desainer busana dari 23 provinsi di Indonesia akan berkompetisi dalam Penjurian Nasional Desain Busana Fatmawati Trophy 2026.

Penjurian berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 12–13 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Lantai 5 Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Keikutsertaan para desainer dari berbagai daerah ini mencerminkan luasnya potensi kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat diolah menjadi karya desain busana.

Melalui kompetisi ini, para desainer untuk menampilkan gagasan, kreativitas, serta kemampuan menerjemahkan identitas dan kekayaan budaya bangsa ke dalam karya busana.

Panitia membagi peserta ke dalam dua sesi penjurian. Sesi pertama, Kamis, 12 November 2026, diikuti 19 desainer dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Riau.

Sesi kedua, Jumat, 13 November 2026, diikuti 17 desainer dari Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

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Setiap peserta akan menampilkan karya busananya melalui peragaan oleh model profesional. Untuk mendukung pelaksanaan penjurian, panitia menyiapkan 15 model setiap harinya, lengkap dengan fasilitas tata rias dan penataan rambut. Model akan memperagakan busana karya peserta secara bergantian sesuai urutan penjurian.

Panitia juga menyediakan mini studio untuk mendokumentasikan setiap karya, sehingga seluruh desain dapat terekam secara visual sebagai bagian dari proses penilaian.