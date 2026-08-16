Fauka Noor Farid Ajak Pesantren Tak Terprovokasi Isu yang Menyerang Prabowo

jpnn.com, KOTA SUKABUMI - Suasana meriah menyambut Ketua Umum Garda Mawar, Fauka Noor Farid, saat mengunjungi Pondok Pesantren Dzikir Al Fath di Kota Sukabumi, Minggu (16/8). Para santri menyambut kedatangannya dengan mengarak Utusan Khusus Presiden ini dengan Maung.

Fauka tiba di ponpes dan langsung disambut hangat oleh pimpinan pondok, KH Fajar Laksana, serta ratusan santri. Dalam kunjungannya, ia berdiskusi mengenai kondisi bangsa dan program pemerintah.

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"Ini adalah pondok pesantren yang legend, punya sejarah. Karena dulu Pak Prabowo pernah saya hadirkan di sini, tahun 2012. Pak Prabowo jadi menginjakkan kaki pertama di sini," kenang Fauka.

Kedatangan rombongan juga disambut dengan pertunjukan seni budaya Bola Leungeun Seuneu serta seni bela diri Pencak Silat yang ditampilkan oleh para pendekar Sang Maung Bodas.

Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan seni budaya serta tradisi masyarakat Jawa Barat.

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Selain hubungan historis tersebut, Fauka menyampaikan bahwa Garda Prabowo telah memberikan beasiswa kepada 12 anak yatim korban bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk kerja sama dengan Pondok Pesantren Dzikir Al Fath. Selain itu, Fauka yang didampingi oleh Waketum Garda Mawar M Resqy F.R memberikan santunan dan bantuan sembako kepada para santri.

"Kemarin, kami Garda Prabowo membiayai 12 orang anak yatim korban dari tanah longsor di Bandung Barat," ujarnya.