Fauka Noor Farid Pimpin Lindu Aji Culture Fest 2026 di Borobudur, Santuni 550 Anak Yatim

jpnn.com, YOGYAKARTA - Organisasi Kemasyarakatan Lindu Aji menggelar Lindu Aji Culture Fest 2026 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut mengangkat seni budaya, ekonomi kreatif, sosial, serta pelestarian budaya Nusantara.

Ketua Dewan Pembina Lindu Aji, Mayjen (Purn) Fauka Noor Farid, yang juga sebagai utusan khusus presiden, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi untuk ikut melestarikan budaya lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan serta kecintaan masyarakat terhadap budaya Nusantara.

"Dipilihnya objek wisata Candi Borobudur, karena mengandung sejarah nenek moyang kita yang dikenal dunia internasional dan kearifan lokal. Candi Borobudur menjadi simbol yang sangat penting dalam melestarikan budaya. Dengan harapan, mendapat restu dari para leluhur," ujar Fauka yang juga sebagai Komandan Timus 08.

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Dalam acara Culture Fest 2026, Lindu Aji menampilkan 1.000 jatilan, puluhan UMKM, serta pemberian santunan kepada 550 anak yatim, fakir miskin, dan lansia. Hal ini sesuai dengan tujuan Lindu Aji menjadi organisasi yang peduli dengan masyarakat kecil dan pelestarian budaya.

Sekitar 10.000 anggota Lindu Aji turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di kawasan Candi Borobudur. Kehadiran ribuan anggota tersebut sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam mengembangkan kegiatan sosial dan budaya.

Fauka mengatakan Lindu Aji selama ini tidak hanya bergerak dalam bidang olahraga. Organisasi tersebut kini juga berupaya memperkuat kegiatan pelestarian budaya atau nguri-uri budaya.

Menurut dia, Lindu Aji akan menjadikan parade budaya sebagai program tahunan. Program tersebut akan menjadi ruang bagi anggota dan masyarakat untuk mengenalkan serta menjaga kekayaan budaya Nusantara.

"Parade budaya ini akan menjadi program Lindu Aji setiap tahun," kata Fauka.